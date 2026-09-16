Росіяни атакували енергетику у шести регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумську, Черкаську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Харківську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 10 вересня, станом на 09:30, його рівень був на 7% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

Нагадаємо:

Внаслідок падіння уламків від російських ударів було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишились 18 населених пунктів.