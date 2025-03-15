Суттєві пошкодження: росіяни атакували енергообʼєкти ДТЕК у двох областях
Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За інформацією компанії, ворог завдав суттєвих пошкоджень енергетичним обʼєктам у Одеській та Дніпропетровській областях, без світла залишилась частина мешканців.
"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Увечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по центру житлового кварталу міста Кривий Ріг, постраждали 14 людей.
Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів на Харківщині, загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., а коли рятувальники гасили пожежу – сталося ще дві атаки.