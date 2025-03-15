Суттєві пошкодження: росіяни атакували енергообʼєкти ДТЕК у двох областях

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За інформацією компанії, ворог завдав суттєвих пошкоджень енергетичним обʼєктам у Одеській та Дніпропетровській областях, без світла залишилась частина мешканців.

"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Увечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по центру житлового кварталу міста Кривий Ріг, постраждали 14 людей.

Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів на Харківщині, загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., а коли рятувальники гасили пожежу – сталося ще дві атаки.