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В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии

Владимир Туник-Фриз — 16 марта, 20:57
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии
Getty images

В понедельник "Укрэнерго" будет применять ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00.

В сообщении отмечают, что ограничений для бытовых потребителей не предусматривают.

Напомним:

Ночью с 14 на 15 марта россияне массированно атаковали энергообъекты ДТЭК в Одесской и Днепропетровской областях, часть жителей была без света.

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В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии
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