Паливна криза у Криму призвела до скасування готельних бронювань

Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.

Про це пише "Крим. Реалії".

Кількість готельних бронювань з 24 травня по 6 червня скоротилася на 31% у порівнянні з минулим роком, у Севастополі — на 40%, як свідчать дані Travelline (система управління готельними бронюваннями).

Як пише російське "Комерсант", Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: зараз на нього припадає лише 1,5% продажів.

Кількість скасувань відпочинку на півострові зросла вдвічі, а більша частина відпочивальників може переорієнтуватися на російську Анапу.

Згідно з OneTwoTrip, кількість бронювань готелів у Криму з 1 по 7 червня скоротилася втричі порівняно з минулим роком.

Віцепрезидент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін каже, що зниження попиту на півострів простежується з середини тижня 1–7 червня: порівняно з попередніми сімома днями обсяг продажів скоротився на 20%.

Через відсутність регулярного авіасполучення автомобільний транспорт є основним способом дістатися до Криму. За підрахунками російського міністерства курортів і туризму півострова, у 2025 році автобуси та особисті автомобілі використовували 76% туристів, решта 24% добиралися поїздами.

"У Криму фактично заборонений вільний продаж бензину. Ліміти становлять 20 літрів на одну машину. Паливо є не скрізь", – говориться у повідомленні.

Російська влада півострова намагається впоратися з дефіцитом палива різними методами. У Севастополі нещодавно запровадили QR-коди з російського месенджера Max, який дозволяє раз на тиждень заправити 20 літрів у авто. При цьому їх розбирають з величезною швидкістю.

Портал "Нова Кубань" повідомляє, що на АЗС Темрюцького району Краснодарського краю РФ утворилися довгі черги кримських автомобілів на тлі дефіциту пального.

За словами мешканців Темрюцького району, на великих АЗС району черги практично постійні. Водії заправляють повні баки, а деякі — у каністри. Обговорюються заходи контролю за можливими спекулятивними схемами.

Крім того, у деяких продуктових магазинах Криму з'явилися оголошення про обмеження продажу окремих товарів "у одні руки".

Нагадаємо:

У Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.

Російська влада анексованого Криму тимчасово зупинила рух пасажирських поїздів на півострові через удар дрону по тепловозу.