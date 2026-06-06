Російський завод в Ірландії легально постачає сировину для ВПК РФ – FT

В Ірландії продовжує працювати завод Aughinish Alumina, який належить російській "Русал" і легально експортує глинозем до Росії, де ця сировина може потрапляти у військове виробництво.

Про це пише газета Financial Times.

Aughinish Alumina є найбільшим виробником глинозему в Європі. Сам завод не перебуває під санкціями ЄС, хоча його власник "Русал" був заснований Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

За російськими митними даними, які переглянула FT, найбільшим отримувачем глинозему із заводу у 2025 році був завод "Русал" у Красноярську. Kyiv School of Economics визначає Красноярськ як важливий військово-промисловий хаб, а Irish Times раніше писала, що алюміній із цього ланцюга постачали торговому дому, який працює з російським ВПК.

Посольство України в Дубліні заявило, що експорт глинозему з Ірландії до РФ зріс до 315 млн євро у 2025 році проти 196 млн євро у 2021 році. Уряд Ірландії стверджує, що розслідує ситуацію, але наразі не має інформації, що глинозем із Aughinish потрапляє у виробництво російської зброї.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що значна частка поставок шасі, електроніки та комплектуючих для військової техніки Росії відбувається з Білорусі.

Журналісти підрахували, що з лютого 2022 року по серпень 2025-го їхній обсяг склав щонайменше $1,2 млрд. До 2024 року він збільшився вдвічі порівняно з 2022-м. 29 білоруських компаній-підрядниць досі не перебувають під санкціями Заходу, говориться у публікації.