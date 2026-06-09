У травні енергетики законтрактували обладнання на 25,7 мільйона євро

У травні через Фонд підтримки енергетики уклали контрактів на постачання критично необхідного обладнання для енергосектору на понад 25,7 мільйона євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Серед закупленого – обладнання для підсилення електромереж, забезпечення роботи генеруючих потужностей, модернізації енергетичної інфраструктури, підвищення стійкості енергосистеми, а також матеріали для захисту енергооб'єктів і проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, у травні українські енергетичні компанії отримали обладнання, закуплене через Фонд підтримки енергетики за раніше укладеними контрактами, на суму близько 8,5 млн євро.

Йдеться про обладнання та матеріали, необхідні для підтримки стабільної роботи, відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури, уточнили у відомстві.

Також у травні міжнародні партнери оголосили про нові внески до Фонду: Норвегія надасть 40 млн євро на підтримку енергетичної стійкості України, а Італія спрямує додаткові 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,93 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, зазначили у Міненерго.

Нагадаємо:

У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло 72,3 мільйона євро, також донори задекларували зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через Фонд підтримки енергетики – тому працює над спрощенням процедур.

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.