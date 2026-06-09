Україна може стати провідним виробником біометану в Європі – ЗМІ

Україна може стати одним із ключових виробників біометану в Європі

До 2030 року Україна може стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – її ключовим імпортним хабом.

Про це пише польське медіа Farmer.pl

Зокрема зазначається, що до 2030 року експорт біометану з України може становити близько мільярда кубометрів на рік, а за кілька десятиліть зрости до понад 9,7-21,8 млрд кубометрів на рік.

Це станеться у разі покращення інвестиційних умов, розвитку транспортної інфраструктури та узгодження законодавства зі стандартами ЄС.

Також це накладається на високий попит на відновлювальні та "зелені" енергоресурси в Європі, створюючи сприятливу для українських експортерів картину.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

У межах програми REPowerEU ЄС планує щорічно виробляти 35 млрд куб. м біометану, щоб посилити свою енергетичну незалежність.

Польща має газове сполучення з Україною та добре розвинену транспортну інфраструктуру, яка може бути використана для транспортування біометану до країн Західної Європи.

Також польський газовий оператор Gaz-System та український ОГТСУ підписали меморандум, що заклав основу для подальшої співпраці.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні.

У березні в Україні запустили новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії". Очікувалося, що цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.

Уряд схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка активує можливості України стати великим виробником біогазів та експортером їх до Євросоюзу.