Азія охолола до нафти РФ – її продають вже дешевше за Brent

Російська нафта Urals перейшла до дисконту до Dated Brent у портах Індії та Китаю через падіння попиту з боку азійських НПЗ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на торговельні джерела.

Партії Urals із постачанням до Індії в липні та серпні цього місяця торгувалися з дисконтом $2-3 за барель до Dated Brent. У квітні та травні сорт продавався з премією $7-8 за барель.

За словами джерел, попит на російську нафту знизився, бо азійські НПЗ використали запаси, знайшли альтернативні сорти або скоротили переробку. У Китаї частина незалежних НПЗ зменшила завантаження через слабку маржу.

Окремі китайські покупці відмовлялися брати партії російської нафти з постачанням у червні, сказало одне джерело Reuters. Це послаблює позиції продавців у переговорах, бо непродані обсяги можуть перейти у плавучі сховища.

Нагадаємо:

Іранська нафта вперше з квітня продається для Китаю з дисконтом, а премії на російську ESPO знизилися через слабкий попит з боку незалежних китайських НПЗ