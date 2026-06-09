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Нові знеструмлення фіксують у шести областях після російських обстрілів

Володимир Тунік-Фриз — 9 червня, 12:00
Нові знеструмлення фіксують у шести областях після російських обстрілів
Ілюстративне фото
Getty Images

Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 9 червня, станом на 09:30, воно було на 3,5% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок.

Причина змін – встановлення ясної погоди майже на всій території України

В "Укренерго" просять перенести використання потужних електроприладів на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Натомість економити електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Після масованої атаки росіян на Харків, безпілотниками було пошкоджено цивільні підприємства, міська інфраструктура, бізнес-центр.

енергетика електроенергія

електроенергія

Нові знеструмлення фіксують у шести областях після російських обстрілів
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