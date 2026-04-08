Росія та Китай не допоможуть Казахстану з будівництвом трьох ТЕЦ: хто замість них

Казахстан знайшов нового партнера з побудови ТЕЦ замість Росії та Китаю

Теплоелектроцентралі в Кокшетау, Семеї та Усть-Каменогорську побудує казахстансько-сингапурський консорціум замість казахстансько-російського.

Про це повідомляє "Курсив" з посиланням на голову правління енергокомпанії "Самрук-Енерго" Кайрата Максутова.

"30 січня 2026 року було укладено EPC-контракти з казахстансько-сингапурським консорціумом щодо проектів будівництва ТЕЦ у містах Усть-Каменогорськ та Семей", – сказав він на засіданні уряду.

ТЕЦ у Кокшетау також побудують спільно з Сингапуром.

Раніше їх мали побудувати з Росією. Зокрема уряд Казахстану у 2025 році в односторонньому порядку пропонував Росії побудувати одразу всі три вугільні ТЕЦ, проте російська сторона не надала пільгове фінансування, тож усі проєкти довелося реалізовувати компанії "Самрук-Енерго".

Раніше в уряді Казахстану повідомляли, що ці три ТЕЦ у будуватимуть спільно з китайськими партнерами, а не з росіянами.

Також Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблока на Екібастузькій ГРЕС-2 і відмовився від російських турбін і генераторів.

Раніше США дозволили Казахстану продовжувати транзит російської нафти трубопроводом до Китаю до 19 березня 2027 року.