У Києві та області скасували екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 17 жовтня, 10:29
ДТЕК повідомила, що на Київщині та у самій столиці скасували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обмеження для Києва та області запровадили зранку 17 жовтня. Скасували їх менше ніж за годину.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх областях ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.

Зранку 17 жовтня в областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії.

