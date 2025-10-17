У Києві та області скасували екстрені відключення світла
Getty Images
ДТЕК повідомила, що на Київщині та у самій столиці скасували екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Обмеження для Києва та області запровадили зранку 17 жовтня. Скасували їх менше ніж за годину.
Нагадаємо:
За вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх областях ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.
Зранку 17 жовтня в областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії.