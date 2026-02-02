Зеленський: Цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці поки що немає, ворог тероризує логістику
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наразі російські окупанти уникають цілеспрямованих ударів ракет і ударних дронів по енергетиці, однак сконцентрувались на атаках на логістику.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "За добу були нові російські обстріли об'єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "Шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було.
Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об'єктах залізниці".
Деталі: Зеленський повідомив, що на селекторі визначили окремі доручення для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Президент додав, що очікує виконання доручень уже в понеділок.
Нагадаємо:
Російські збройні сили вдруге за добу завдавали удару по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині.