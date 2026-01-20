Ситуація з водою і теплом в Києві на лівому березі та на Печерську складна – Кличко
Getty Images
Після нічного ворожого обстрілу ситуація в Києві з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною.
Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
"Щодо електрики - "Укренерго" запровадило в столиці аварійні графіки відключень", – додав він.
Кличко зазначив, що комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо:
Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.