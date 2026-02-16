В Києві ще 100 будинків лишаються без опалення після атаки 12 лютого

В Києві близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тобто, за його словами, комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Кличко нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Читайте також: Чи можна було підготувати енергетику до зими краще?

Нагадаємо:

Київ через масовані російські обстріли протягом останніх двох місяців перебуває на межі катастрофи, заявив Кличко.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.