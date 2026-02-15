Київ на межі катастрофи через російські обстріли – Кличко

Київ через масовані російські обстріли протягом останніх двох місяців перебуває на межі катастрофи.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів виданню Financial Times.

Він сказав Financial Times, що безперервні російські авіаудари по критичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців "підвели Київ до межі катастрофи".

"Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна країна чи ні — все ще відкрите", — сказав колишній чемпіон світу з боксу, який став мером.

3,5 млн мешканців столиці переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення Москви. Температура опускалася нижче мінус 20 градусів, а Київ укритий товстим шаром льоду й снігу. Росія посилила труднощі містян, запускаючи одночасно сотні ракет і дронів, що спричинило масштабні відключення електрики, опалення та води.

Бомбардування були спрямовані по трьох великих електростанціях, від яких залежить централізоване опалення Києва, а також по інших енергетичних об'єктах по всій країні.

Нагадаємо:

Протягом доби 14 лютого у Києві відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках.