На платформі "Пульс" з'явилось вікно звернень щодо когенерації

На онлайн-платформі "Пульс" запустили вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що одна із ключових задач зараз — нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше.

"Ми чуємо запити бізнесу з окремими питаннями щодо підключення. Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі виникнення проблем, заповнити форму на платформі pulse.gov.ua", – йдеться в повідомленні.

Збирати та опрацьовувати запити буде Мінекономіки.

Як скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію для підприємців:

Увійти в кабінет на платформі "Пульс".

Заповнити форму запиту.

У темі запиту додатково вказати "Когенерація".

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), ухвалила зміни, спрямовані на оптимізацію процедур приєднання та виходу на ринок виробників електричної енергії з об'єктів розподіленої генерації.