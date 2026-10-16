В Україні почалися аварійні відключення: графіки не діють

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це повідомило Укренерго.

У регіонах, де застосували аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення тимчасово не діють.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.

Споживачів закликали ощадливо користуватися електроенергією та стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Нагадаємо:

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська розпочали масовані удари по енергетичних об'єктах України.

Укренерго після ударів РФ по теплоелектростанціях, які мали працювати взимку, дещо погіршило зимові сценарії, але компанія не оцінює ситуацію як критичну.