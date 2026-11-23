У вівторок, 24 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень – також із 00:00 до 23:59.

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Переліку областей у повідомленні немає. Актуальний розклад за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Довідка. За орієнтовним перерахунком одна черга відповідає приблизно чотирьом годинам відключень на добу. Обмеження обсягом 3,5 черги можуть означати близько 14 годин без світла, якщо такий режим зберігається протягом усієї доби. Фактична тривалість залежить від застосованих упродовж дня обмежень та місцевих графіків.

Нагадаємо:

23 листопада ДТЕК повідомив про атаки на чотири енергооб'єкти на Дніпропетровщині за два дні. На момент повідомлення без світла залишалися близько 353 тисяч осель, а в частині області діяли екстрені відключення.