Після російських обстрілів частина споживачів у п'яти областях України залишається без світла, а на Харківщині через пошкодження обладнання та падіння напруги діють аварійні відключення.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

На Харківщині аварійні відключення пов'язані з пошкодженнями обладнання після попередніх російських атак та зниженням напруги у високовольтній мережі. До прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Внаслідок обстрілів частина споживачів також залишається без електропостачання у Житомирській, Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях. Енергетики проводять ремонти попри загрозу повторних ударів.

У Міненерго попередили, що після відновлення електропостачання можливі тимчасові перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення.

У більшості регіонів діють погодинні відключення, для промисловості – обмеження потужності. Актуальні графіки потрібно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Нагадаємо:

Напередодні "Укренерго" анонсувало на 24 листопада цілодобові графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги у частині областей.