Херсон частково без світла після обстрілу росіян

Внаслідок обстрілу росіян було пошкоджено лінію електромереж у Херсоні, це призвело до знеструмлення селища та декількох районів міста.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено лінії електромереж. Без світла залишилися жителів селища Текстильне, частково Дніпровського та Центрального районів", – йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики вивчають обсяги пошкоджень. Ремонтні роботи планують провести у понеділок 29 вересня. У МВА також повідомили про можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.

Нагадаємо:

Після масованого обстрілу Києва росіянами у ніч з 27 на 28 вересня частина містян залишилась без світла, енергетики вже почали його відновлювати.

Унаслідок атаки у столиці був перекритий рух транспорту на вул. Гарматній.

Київська МВА повідомила про щонайменше чотирьох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.

У Святошинському районі уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто.

В Оболонському районі падіння уламків на нежитлову забудову.

Також зафіксоване часткове руйнування 5-поверхівки в Соломʼянському районі, в інших районах відбулося падіння уламків, постраждали 6 людей.