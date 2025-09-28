Енергетики повернули світло частині киян після масованого обстрілу

ДТЕК почала відновлювати постачання для киян після масованого обстрілу

Після масованого обстрілу Києва росіянами у ніч з 27 на 28 вересня частина містян залишилась без світла, енергетики вже почали його відновлювати.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"Через атаку по столиці частина жителів залишились без електропостачання.

Як тільки енергетики отримали дозвіл від військових та рятувальників одразу перезаживили всі будинки на резервні лінії на час ремонтів", – йдеться у повідомленні.

Попри відновлення постачання електроенергії для приблизно двох тисяч домогосподарств у Києві, ремонтні роботи все ще тривають.

Нагадаємо:

Унаслідок атаки у столиці був перекритий рух транспорту на вул. Гарматній.

Київська МВА повідомила про щонайменше чотирьох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.

У Святошинському районі уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто.

В Оболонському районі падіння уламків на нежитлову забудову.

Також зафіксоване часткове руйнування 5-поверхівки в Соломʼянському районі, в інших районах відбулося падіння уламків, постраждали 6 людей.