У Києві перекрили рух вулицею після обстрілу росіян

Унаслідок атаки у столиці перекритий рух транспорту на вул. Гарматній.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Спочатку повідомляли, що рух автобусу №2, який прямує цією вулицею, буде змінено, однак пізніше КМДА повідомила, що рух відновлено за стандартним маршрутом.

Водночас повідомленні про відновлення руху усього транспорту вулицею Гарматною не було.

Нагадаємо:

Київська МВА повідомила про щонайменше чотирьох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.

У Святошинському районі уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто.

В Оболонському районі падіння уламків на нежитлову забудову.

Також зафіксоване часткове руйнування 5-поверхівки в Соломʼянському районі, в інших районах відбулося падіння уламків, постраждали 6 людей.