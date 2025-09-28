У Києві перекрили рух вулицею після обстрілу росіян
Унаслідок атаки у столиці перекритий рух транспорту на вул. Гарматній.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Спочатку повідомляли, що рух автобусу №2, який прямує цією вулицею, буде змінено, однак пізніше КМДА повідомила, що рух відновлено за стандартним маршрутом.
Водночас повідомленні про відновлення руху усього транспорту вулицею Гарматною не було.
Нагадаємо:
Київська МВА повідомила про щонайменше чотирьох загиблих через нічну атаку росіян по Києву.
Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі фіксують загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.
У Святошинському районі уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто.
В Оболонському районі падіння уламків на нежитлову забудову.
Також зафіксоване часткове руйнування 5-поверхівки в Соломʼянському районі, в інших районах відбулося падіння уламків, постраждали 6 людей.