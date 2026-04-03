Уряд розширив програму "СвітлоДІМ" ще на одну область України

Багатоквартирні будинки Харківщини зможуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розширюємо програму "СвітлоДІМ" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів", – написала вона у Телеграм.

Багатоквартирні будинки у цьому регіоні зможуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів.

ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків можуть подати заявку на сайті "СвітлоДІМ" онлайн через "Дію" та отримати допомогу на автономне живлення будинків під час тривалих відключень.

У межах програми "СвітлоДІМ" держава надає від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків.

Програма вже працює в Києві та Київській області з 30 січня. За цей час понад 1200 багатоквартирних будинків отримали фінансування на загальну суму майже 306 млн грн, зазначила Свириденко.

Генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі та інше обладнання дають змогу забезпечити роботу насосів, ліфтів, освітлення місць загального користування та інших критично важливих систем.

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під'їздів, зазначила очільниця уряду.

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".