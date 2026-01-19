Армія РФ значно пошкодила енергооб'єкт ДТЕК в Одесі

Вночі проти 19 січня ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За даними енергетиків, через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти", – зазначили в компанії.

Першочергове завдання – відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки, підкреслили в ДТЕК.

