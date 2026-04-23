В Чернігові та області залишились без світла десятки тисяч споживачів: причина

Альона Кириченко — 23 квітня, 19:10
В Чернігові та Чернігівському районі сталось аварійне відключення електропостачання.

Про це повідомляє Чернігівобленерго.

"Шановні споживачі! Через аварійне пошкодження повітряної лінії 110 кВ знеструмлено 152 тисячі абонентів у місті Чернігів та Чернігівському районі", – йдеться в повідомленні.

В обленерго зазначили, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Харківській областях станом на ранок 23 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

У середу світло українцям не вимикатимуть
Через ворожі обстріли та негоду є знеструмлення в шести областях

Останні новини