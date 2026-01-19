Через обстріл РФ є знеструмлення у п'яти областях України

Вночі проти 19 січня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це інформує перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Він зазначає, що у Києві та Київській області ситуація залишається складною, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози. Над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів.

"Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", – підкреслив Некрасов.

Як і в попередні тижні, за його словами, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Заступник міністра нагадав, що у зв'язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалене для максимальної координації роботи всіх служб у столиці, регіонах та громадах, додав він.

Нагадаємо:

Ввечері 18 січня стало відомо, що у понеділок, 19 січня, графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах України.

Зранку 19 січня через складну ситуацію в енергосистемі, в кількох регіонах України запровадили екстрені відключення світла, однак в НЕК "Укренерго" не уточнили про які саме регіони йдеться.