Росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині
Низка населених пунктів на Чернігівщині знеструмлені внаслідок удару російського БпЛА по енергообʼєкту.
Про це повідомив очільник Чернігівської Обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні вночі росіяни "геранню" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. На місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені", – написав він у Телеграм.
За його словами, енергетики поступово заживлюють абонентів.
"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони", – повідомив він.
Протягом ночі, з 00.10 13 квітня російські загарбники атакували 98 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 65 із них – "Шахеди".
Вночі росіяни атакували селище Комишани у Херсонській області, внаслідок чого двоє мешканців були поранені.