Атомна генерація ще частково розвантажена, у більшості областей - аварійні відключення

В Україні рівень дефіциту енергопотужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії внаслідків двох масованих атак РФ на енергосистему упродовж цього тижня, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють через вимушене застосування аварійних відключень.

Водночас як зазначається, в частині областей обсяг застосованих обмежень світла сьогодні менший, ніж учора.

"Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - йдеться в повідомленні.

В компанії також розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Нагадаємо:

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.