Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Одеську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську і Сумську області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 17 липня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

Вранці 17 липня росіяни здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу по портовій інфраструктурі міста Миколаєва, загинуло двоє громадян України.