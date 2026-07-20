Регулятор відкрив дані про структуру виробництва електрики за 7 років: які показники

Регулятор опублікував дані про структуру споживання та виробництва електроенергії за 7 років

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала дані про структуру виробництва та споживання електроенергії з 2019 по 2025 роки.

Про це йдеться в повідомленні на вебсайті регулятора.

На платформі можна відстежити, яку частку електроенергії від загального обсягу виробили різні типи електростанцій. Крім того, дашборд НКРЕКП містить інформацію про частку використання електроенергії різними категоріями споживачів.

Водночас конкретних чисел генерації та споживання немає – тільки відсоткові частки.

Структура виробництва електроенергії за 2025 рік, а також її споживання Дані НКРЕКП

На прикладі 2025 року можна простежити, як атомна енергетика взимку забезпечує більшість генерації (58%), а влітку цей показник знижується до 43-47% на користь відновлювальних джерел енергії, частка яких сягає 19% від загальної генерації.

Також графік фіксує зниження частки генерації ТЕС із активізацією російських обстрілів у 2025 році. Наприклад, наприкінці 2024 року вона становила 18%, а в листопаді-грудні 2025 року знизилася до 12%.

З повними даними НКРЕКП щодо структури виробництва та споживання електроенергії можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо:

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