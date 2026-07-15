Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 липня, станом на 09:30, воно було на 3,4% нижчим, ніж попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року, але зовнішнє електроживлення вже відновлено.