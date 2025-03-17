Туреччина збільшила видобуток газу і хоче стати енергетичним хабом

Туреччина активно нарощує видобуток природного газу, зменшуючи свою залежність від іноземних енергоносіїв, та наближається до перетворення на енергетичний хаб.

Про це йдеться у звіті Форуму країн-експортерів газу "Перспективи до 2050 року", пише Укрнінформ з посилання на TRT Haber.

"Із введенням в експлуатацію газового родовища Сакарья річний видобуток природного газу збільшився з 400 мільйонів кубометрів до 1 мільярда 300 мільйонів кубометрів. У 2024 році цей показник досяг 2 мільярди 260 мільйонів кубометрів", - йдеться у повідомленні.

У звіті зазначено, що завдяки розробкам і новим відкриттям на газовому родовищі Сакарія річний видобуток природного газу в Туреччині може сягнути 17 мільярдів кубічних метрів у 2050 році. Таке значне збільшення оцінюється як критичний крок для Туреччини щодо скорочення імпорту енергії та досягнення мети енергетичної незалежності.

Вказується, що Туреччина не лише рухається до забезпечення власного видобутку газу, а й до того, щоб стати енергетичним хабом. Оскільки країна є критично важливим транзитним вузлом між Європою, Близьким Сходом і Росією з її трубопроводами та потужностями СПГ.

Згідно зі звітом, очікується, що світовий видобуток газу до 2050 року сягне 5 трильйонів 317 мільярдів кубометрів. По всій Європі до цієї дати очікується зниження видобутку на 119 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо:

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.