Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом

Турция активно наращивает добычу природного газа, уменьшая свою зависимость от иностранных энергоносителей, и приближается к превращению в энергетический хаб.

Об этом говорится в отчете Форума стран-экспортеров газа "Перспективы до 2050 года", пишет Укрнинформ со ссылкой на TRT Haber.

"С введением в эксплуатацию газового месторождения Сакарья годовая добыча природного газа увеличилась с 400 миллионов кубометров до 1 миллиарда 300 миллионов кубометров. В 2024 году этот показатель достиг 2 миллиарда 260 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

В отчете указано, что благодаря разработкам и новым открытиям на газовом месторождении Сакария годовая добыча природного газа в Турции может достичь 17 миллиардов кубических метров в 2050 году. Такое значительное увеличение оценивается как критический шаг для Турции по сокращению импорта энергии и достижения цели энергетической независимости.

Указывается, что Турция не только движется к обеспечению собственной добычи газа, но и к тому, чтобы стать энергетическим хабом. Поскольку страна является критически важным транзитным узлом между Европой, Ближним Востоком и Россией с ее трубопроводами и мощностями СПГ.

Согласно отчету, ожидается, что мировая добыча газа к 2050 году достигнет 5 триллионов 317 миллиардов кубометров. По всей Европе к этой дате ожидается снижение добычи на 119 миллиардов кубометров.

Напомним:

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