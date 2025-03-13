Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною – Зеленський

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Києві у четвер під час зустрічі з широкою делегацією представників бізнесу та уряду Туреччини.

"Змістовна зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом наших домовленостей із президентом Ердоганом в Анкарі. Важливо, що бізнес Туреччини вже представлено в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів", - розповів Зеленський.

За його словами, на зустрічі обговорювались "зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України".

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана", - наголосив президент.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Документ передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для майже 93,4% промислових і 7,6% сільськогосподарських товарів.