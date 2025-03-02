Соратник Путіна просуває угоду про перезапуск "Північного потоку-2" за підтримки США – FT

Колишній агент та близький соратник російського диктатора Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, план Варніга передбачає зв'язок з командою Трампа через американських бізнесменів як частину прихованих зусиль, спрямованих на сприяння припиненню війни в Україні та поглиблення економічних зв'язків між США і РФ.

За словами джерел у Вашингтоні, деякі діячі адміністрації Трампа знають про ініціативу залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою.

Один із співрозмовників розповів, що один консорціум інвесторів під керівництвом США вже розробив контури постсанкційної угоди з "Газпромом", хоча їх було кілька.

При цьому високопосадовці ЄС дізналися про обговорення перезапуску "Північного потоку-2" протягом останніх тижнів. Лідери кількох європейських країн занепокоєні і вже обговорили це питання, розповіли виданню ознайомлені посадовці.

"Цей план теоретично дасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи після того, як країни ЄС вирішили покласти край своїй залежності від російського газу після її вторгнення в Україну", - пише FT.

Але, за словами газети, перешкоди теж є значними. Для цього потрібно, щоб США скасували санкції проти Росії, Росія погодилася відновити постачання, які вона припинила під час війни, а Німеччина дозволила б газу надходити до всіх потенційних покупців у Європі.

"США сказали б: "Ну, тепер на Росію можна буде покластися, тому що американці, які заслуговують на довіру, стоять посередині", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник, який був обізнаний з деякими зусиллями з укладання угоди. Він додав, що американські інвестори отримають "гроші задарма".

Переговори відбуваються в той час, як адміністрація Трампа намагається укласти мирну угоду через двосторонні переговори з Росією. Трамп обіцяв поглиблення економічної співпраці з Росією, якщо вдасться досягти мирної угоди.

Варніг заявив Financial Times, що він "не брав участі в жодних дискусіях з американськими політиками або представниками бізнесу", додавши, що він "дотримується правил як] підсанкційна особа в США".

Речник Путіна Пєсков заявив, що у нього немає інформації про будь-які переговори щодо трубопроводу. "Газпром" відмовився від коментарів.

Варніг був близьким другом Путіна ще з 1990-х років. У 2015 році він разом із тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель відкривав газопровід "Північний потік - 1". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року Варніг назвав це "помилкою" і вийшов зі складу рад директорів "Роснєфті" і "Транснєфті". У березні 2023 року вінзалишив посаду гендиректора компанії Nord Stream 2 AG, оператора "Північного потоку - 2".

Адміністрація Джо Байдена ввела санкції проти Варніга і Nord Stream 2 AG у 2022 році. При цьому представники адміністрації Байдена не виявили особливого інтересу до пропозиції купити "Північний потік-2", що надійшла минулого року від американського бізнесмена з досвідом роботи в Росії Стівена Лінча.

За словами кількох колишніх американських високопосадовців і західних бізнесменів, які мають досвід інвестування в РФ, одних лише підписів Трампа і Путіна буде недостатньо для перезапуску "Північного потоку-2".

"Я не можу собі уявити, щоб правління будь-якої великої американської корпорації зараз сказало: "Ей, давайте повернемося на російський ринок", і росіяни це теж знають - вони бачили ці коливання в американській політиці", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник.

"Європа все ще має санкції, і підписання Німеччиною угоди про реабілітацію "Північного потоку" спричинило б величезні розколи. Будь-що подібне - це дуже далека перспектива", - додав він.