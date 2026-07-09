Офіс генпрокурора не виявив причетності України до підриву "Північних потоків"

Офіс генпрокурора не виявив причетності України до підриву російських газопроводів

Офіс генерального прокурора не встановив причетність України до підриву газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", що сполучали Росію та Німеччину.

Про це йдеться у повідомленні ОГПУ.

У повідомленні йдеться, що "за результатами проведеної роботи та отриманої інформації, на даний час", не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність держави Україна до підриву "потоків".

Слідство, зокрема, не встановила причетність уповноважених органів чи посадових осіб України, а також надання ними від імені України будь-яких наказів.

У Офісі генпрокурора, водночас, зазначили, що дослідження обставин ще не завершене.

"Офіс генерального прокурора взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2", – йдеться у повідомленні.

Україна продовжує здійснювати слідчу дії за запитом Німеччини, до останньої надішлють запит про створення спільної слідчої групи.

Нагадаємо:

2 ливня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення звинувачень українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів "Північний потік"; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли від іменні України