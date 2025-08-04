Росія втрачає активи: суд у Відні ухвалив рішення на користь "Нафтогазу"

Суд у Відні дозволив "Нафтогазу" розпочати процедуру примусового виконання арбітражного рішення щодо компенсації за кримські активи.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

В Австрії розпочато процес стягнення майна у межах справи про компенсацію збитків, завданих Групі "Нафтогаз" унаслідок незаконного захоплення активів у Криму. Це стало можливим після того, як Віденський суд задовольнив клопотання української компанії щодо виконання рішення міжнародного арбітражу на території країни.

Йдеться про примусовий продаж понад 20 об'єктів нерухомості, які належать Росії. Вартість цих активів оцінюється в понад 120 мільйонів євро. Відповідне рішення суду є першим практичним кроком на шляху до стягнення з Росії понад пʼять мільярдів доларів компенсації.

Нагадаємо:

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

Група "Нафтогаз" направляє платіжну вимогу до "Газпрому" про стягнення 1,37 млрд доларів США відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху.