Компанія з Відня постачала комплектуючі для російської армії

Австрія викрила схему, в рамках якої компанія з Відня постачала обладнання, що використовується для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів, порушуючи санкції Європейського Союзу.

Про це повідомило в понеділок міністерство внутрішніх справ Австрії, передає Reuters.

У заяві міністерства зазначено, що компанія фальсифікувала сертифікати кінцевого користувача, щоб постачати обладнання, на яке накладено санкції, зокрема спеціальні металообробні інструменти та верстати з ЧПУ, які можуть використовуватися для виготовлення деталей та інструментів.

У заяві також зазначено, що 28-річний білоруський керівник компанії був заарештований у травні.

Компанія, назву якої міністерство не назвало, приховувала свої поставки через мережу підставних компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві, зазначило міністерство.

За даними міністерства, обладнання постачалося компаніям, пов'язаним із російським державним промисловим конгломератом "Ростех". Останні висновки слідчих свідчать, що ці товари використовувалися для виготовлення військової техніки, зокрема двигунів для крилатих ракет та винищувачів.

Посольство Росії у Відні відмовилося від коментарів. "Ростех" не відповів одразу на запит про коментар.

Того ж дня, коли було затримано головного підозрюваного, влада вилучила верстати з ЧПУ та спеціалізовані інструменти на суму близько 140 000 євро.

Докази, вилучені під час чотирьох рейдів у серпні минулого року, свідчать про те, що з 2022 року російським виробникам зброї було поставлено промислових товарів на суму понад 3,3 млн євро, додало міністерство.

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Росія прагне забезпечити власне виробництво літій-іонних акумуляторів для FPV-дронів, налагодивши поставки до країни відповідних матеріалів.