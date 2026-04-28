"Нова пошта" доставлятиме посилки до поштоматів Австрії

Володимир Тунік-Фриз — 28 квітня, 11:11
"Нова пошта" розпочинає доставку посилок до найбільшої мережі поштоматів у німецькомовних країнах myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

На початку доставку здійснюватимуть до Відня, далі – по усій країні.

Українці можуть отримати посилки вагою до 30 кг через один з-понад 200 поштоматів у Відні.

Автоматичні точки обслуговування доступні 24/7 і розташовані на АЗК, поруч або всередині торгівельних центрів та магазинів, на вокзалах, у житлових комплексах тощо.

"До кінця року доставка Nova Post буде доступна у понад 550 партнерських поштоматів, зокрема у містах Грац, Лінц, Зальцбург та Інсбрук. А клієнти зможуть не лише отримувати відправлення, але й робити відправки", – повідомив СЕО Nova Post в Австрії Владислав Марунков.

Через безпекові умови закривається відділення компанії "Нова пошта" у селищі Комишуваха, Запорізької області.

