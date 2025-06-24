"Нафтогаз" почав процедуру стягнення 1,37 мільярд доларів з "Газпрому"

Група "Нафтогаз" направляє платіжну вимогу до "Газпрому" про стягнення 1,37 млрд доларів США відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених "Нафтогазом".

"У разі відмови газпрому виконати рішення добровільно, "Нафтогаз" розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, паралельно "Нафтогаз" продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату росією 5 млрд доларів США компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році.

Повідомляється, що процес примусового виконання триває на різних етапах у десяти юрисдикціях. У Фінляндії та Франції вже є перші результати — арештовано російське майно. В інших країнах робота продовжується. З міркувань юридичної стратегії додаткові деталі наразі не розголошуються.

Нагадаємо:

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

"Газпром" із травня 2022 року припинив виконувати контракт за принципом take or pay, зокрема – сплату коштів. У вересні того ж року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська сторона намагалася заблокувати через суди РФ, але марно.