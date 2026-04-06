Наслідки атаки РФ на енергетику: більшість районів Чернігівщини без світла
У ніч на 6 квітня ворог вдарив по енергооб'єктах на Чернігівщині, в результаті чотирьох влучань більшість районів області зараз знеструмлені.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.
Очільник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський розповів, що ворог влучив у промисловий обʼєкт міста.
Згідно з повідомленням голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника, зранку 6 квітня ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Славутича, місто тимчасово залишилося без світла — це близько 21 тисячі людей.
"Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади — на генераторах. Зв'язок та інтернет залишаються стабільними", - йдеться в повідомленні Калашника.
Нагадаємо:
У столиці та деяких областях країни 3 квітня діяли екстрені відключення електроенергії.