РФ другий день поспіль б’є по об’єктах "Нафтогазу"
Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру групи "Нафтогаз".
Про це повідомив гендиректор групи Сергій Корецький.
У ніч на 5 квітня дрони знову вдарили по об'єкту газовидобутку на Полтавщині, який напередодні вже перебував під обстрілом.
Ще один удар припав на нафтогазовий об'єкт у Сумській області. Внаслідок атаки там виникла пожежа.
Очільник "Нафтогазу" повідомив, що на момент ударів працівники перебували в укриттях, тож обійшлося без постраждалих.
Російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня.