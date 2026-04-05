РФ другий день поспіль б’є по об’єктах "Нафтогазу"

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру групи "Нафтогаз".

Про це повідомив гендиректор групи Сергій Корецький.

У ніч на 5 квітня дрони знову вдарили по об'єкту газовидобутку на Полтавщині, який напередодні вже перебував під обстрілом.

Ще один удар припав на нафтогазовий об'єкт у Сумській області. Внаслідок атаки там виникла пожежа.

Очільник "Нафтогазу" повідомив, що на момент ударів працівники перебували в укриттях, тож обійшлося без постраждалих.

Російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня.