Через обстріли частково знеструмлені п'ять областей України

Станом на ранок 9 вересня частина споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях залишається без електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

У Запорізькій області російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків, які їхали відновлювати електропостачання в одній із громад. Люди не постраждали.

Міненерго не прогнозує застосування обмежень електропостачання 9 вересня.

Споживачів просять переносити активне використання електроенергії на період із 10:00 до 15:00 та не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Від вечора 8 вересня російські загарбники атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА різних типів, 165 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.