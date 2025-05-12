У рейтингу найбільших роботодавців України з'явилися "новачки"

Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2025 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Найбільшим роботодавцем України вже 4 роки поспіль є "Укрзалізниця": 178 616 працівників. Щоправда, за рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників — штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.

На другій сходинці опинився "АТБ-Маркет": 46 084 працівників. За рік компанія виросла на майже 2 тисячі працівників.

Замикає трійку компанія Газорозподільні мережі України — 37 714 працівників. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тисячі співробітників.

До десятки найбільших роботодавців також увійшли торгівельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них — знайомі всім "Укрпошта" (31 739 працівників), Сільпо (31 366), "Нова пошта" (27 509), "Енергоатом" (27 352), "Ліси України" (23 717), "Укрнафта" (18 926) та "Укргазвидобування" (17 317).

Газорозподільні мережі України та "Ліси України" увірвалися в топ вперше.

Лише чотири компанії скоротили штат торік. Найбільше втратив саме лідер — "Укрзалізниця". "Укрпошта" теж зменшила кількість працівників на понад 3 тисячі, "Енергоатом" — на 1,8 тисячі, а "Ліси України" — на 20% (понад 6 тисяч робочих місць).

Водночас інші компанії, навпаки, розширюються. Найбільше — Газорозподільні мережі України: +12,5%. Свої команди також активно збільшували Сільпо (+4,9%), АТБ (+4.5%), "Нова пошта" (+4.5%), "Укрнафта" (+3.2%) та "Укргазвидобування" (+2.9%).

У повідомленні також йдеться, що є компанії, які не потрапили до топу, проте мають гарне зростання кількості працівників. Так, мережа магазинів "Аврора" за час повномасштабної війни збільшила штат у чотири рази — з 3 до понад 12 тисяч працівників.

Компанія "МакДональдз" зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників, як і більшість компаній.

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