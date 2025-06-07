В "Нафтогазе" презентовали нового главу "Газсетей"

Компанию "Газораспределительных сетей Украины" возглавит Сергей Скиба, который ранее работал в житомирском филиале компании и в ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Среди основных приоритетов работы нового главы "Газмереж" - техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения, формирование доверия к компании через прозрачные процессы и реальные изменения, внимание к социальным вопросам, поддержка военных и их семей, развитие ветеранских программ", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

В 2019-2020 годах Скиба возглавлял филиал "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча", с 2023 года был директором Житомирского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", работал в ПАО "Укрнафта".

Напомним:

Газораспределительные сети Украины - третий работодатель Украины с 37 714 работниками. За последний год компании удалось увеличить штат на 4,2 тысячи сотрудников.