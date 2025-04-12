США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters

У оновленій угоді про надра між США планують взяти під контроль газопровід, що через Україну зʼєднує Росію з Європою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Джерело видання повідомило, у документі є "вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", що проходить через Україну в Європу".

Видання не зазначає про який саме газопровід йде мова. У власності російського "Газпрому" немає жодної труби в Україні.

Через Україну проходить деілька газових маршрутів з Росії до ЄС (Союз, Прогрес, Уренгой-Помари-Ужгород та інші), але всі вони належать державі та контролюються компанією ​​"Оператор ГТС України".

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня проведе технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.