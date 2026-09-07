Північна Корея та Росія відкрили перший автомобільний міст: кажуть – для туризму

Північна Корея та Росія побудували перший автомобільний міст

Північна Корея та Росія відкрили свій перший автомобільний міст через річку Тюмень – країни називають її важливою віхою у своєму стратегічному партнерстві.

Про це пише Reuters із посиланням на російське державне медіа "ТАСС".

Між Москвою та Пхеньяном уже існують прямі авіа- та залізничні сполучення, та не було автомобільного.

Міст розташований поблизу вже наявного "Мосту дружби" – залізничного мосту, який ввели в експлуатацію у 1959 році після Корейської війни.

Прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив, що міст має стимулювати розвиток відносин між двома країнами в різних сферах – зокрема, у туризмі, а також створити нові робочі місця.

"Я переконаний, що розширення транскордонної транспортної інфраструктури надасть потужний імпульс для подальшого розвитку торгівельного, економічного, наукового, технологічного та культурного співробітництва", – каже він.

Будівництво мосту обговорювалося роками та розпочалося у квітні 2025 року після візиту очільника Кремля Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

Зв'язки між країнами зміцнилися з початку війни в Україні у 2022 році, коли Пхеньян направив тисячі військових до Курської області Росії, щоб допомогти відбити український наступ 2024 року в цьому регіоні.

Нагадаємо:

Північна Корея отримала до 22 млрд дол. валютної виручки з 2022 по 2025 рік завдяки допомозі Росії у війні проти України.