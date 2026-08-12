Ще одну екстопменеджерку "Оператора ГТС" оголосили в розшук

Колишню директорку з управління персоналом "Оператора ГТС України" Юлію Чермазович оголосили в розшук.

Про це свідчить інформація в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з карткою, Чермазович розшукує Департамент стратегічних розслідувань як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.

Датою зникнення вказано 4 червня 2026 року, місце зникнення – Київ.

Запобіжний захід щодо неї, за даними МВС, не застосовувався.

Вона фігурує у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, якщо йдеться про особливо великі розміри або злочин вчинено організованою групою.

Джерело ЕП в правоохоронних органах підтвердило факт оголошення Чермазович в розшук.

"Ця особа є фігуранткою у справі щодо розкрадання бюджетних коштів. Зокрема, у справі щодо отримання Дмитром Липпою вихідної допомоги", - повідомив співрозмовник ЕП.

Чермазович працювала в "Операторі ГТС" за часів керівництва компанією Дмитром Липпою. У квітні 2025 року він залишив посаду генерального директора товариства.

Через рік – у квітні 2026 року Липпу оголосили в розшук.

За версією слідства, Липпа, знаючи про заборону виплати вихідної допомоги керівнику товариства під час воєнного стану, ініціював введення до штатного розпису посади заступника генерального директора без погодження наглядової ради.

Після цього, за даними правоохоронців, Липпу призначили на цю посаду, а згодом звільнили із виплатою вихідної допомоги в розмірі понад 14,8 млн грн. Слідство вважає, що таким чином компанії було завдано збитків на відповідну суму.