В Україні порахували, скільки коштує зарядити електромобіль у липні: традиційне пальне програє

У липні 2025 року середня вартість зарядки електромобіля через мережеву ЕЗС в Україні становить 360 грн за 100 км пробігу, за умови споживання 20 кВт·год на 100 км.

Такі дані оприлюднив Інститут досліджень авторинку (ІДА), повідомляє галузеве видання enkorr.

Це на 40-240 грн менше, ніж витрати на традиційні види пального.

Для порівняння:

бензиновий автомобіль (10 л/100 км): ≈600 грн;

авто з ГБО (12 л/100 км): ≈410 грн;

електромобіль на публічній ЕЗС: ≈360 грн;

електромобіль від домашнього лічильника (однозонний): ≈90 грн;

електромобіль за нічним тарифом: ≈45 грн.

За даними ІДА, близько 40% українського парку електромобілів (з понад 170 тис. авто) мають акумулятори ємністю понад 50 кВт·год — їх вважають придатними для міжобласних поїздок.

Середня ціна за кіловат-годину на станціях публічного доступу становить:

АС порт: 14,82 грн (+0,17 грн);

DC порт: 17,65 грн (без змін).

Швидкісні придорожні ЕЗС мають вищі тарифи, тоді як зарядки, розташовані на паркінгах торгових центрів чи ресторанів, — нижчі.

Інформація зібрана через мобільні додатки операторів, з урахуванням частоти повторення тарифів поблизу міжміських доріг, зазначають в ІДА. Ці дані носять довідковий характер і не є рейтингом операторів.

Нагадаємо:

Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.