В Україні порахували, скільки коштує зарядити електромобіль у липні: традиційне пальне програє
У липні 2025 року середня вартість зарядки електромобіля через мережеву ЕЗС в Україні становить 360 грн за 100 км пробігу, за умови споживання 20 кВт·год на 100 км.
Такі дані оприлюднив Інститут досліджень авторинку (ІДА), повідомляє галузеве видання enkorr.
Це на 40-240 грн менше, ніж витрати на традиційні види пального.
Для порівняння:
- бензиновий автомобіль (10 л/100 км): ≈600 грн;
- авто з ГБО (12 л/100 км): ≈410 грн;
- електромобіль на публічній ЕЗС: ≈360 грн;
- електромобіль від домашнього лічильника (однозонний): ≈90 грн;
- електромобіль за нічним тарифом: ≈45 грн.
За даними ІДА, близько 40% українського парку електромобілів (з понад 170 тис. авто) мають акумулятори ємністю понад 50 кВт·год — їх вважають придатними для міжобласних поїздок.
Середня ціна за кіловат-годину на станціях публічного доступу становить:
- АС порт: 14,82 грн (+0,17 грн);
- DC порт: 17,65 грн (без змін).
Швидкісні придорожні ЕЗС мають вищі тарифи, тоді як зарядки, розташовані на паркінгах торгових центрів чи ресторанів, — нижчі.
Інформація зібрана через мобільні додатки операторів, з урахуванням частоти повторення тарифів поблизу міжміських доріг, зазначають в ІДА. Ці дані носять довідковий характер і не є рейтингом операторів.
Нагадаємо:
Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.