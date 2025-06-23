У Німеччині електроенергія для авто перевищила вартість бензину

Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на DW.

За даними німецького постачальника "зеленої" енергії Lichtblick, середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для порівняння, шість літрів бензину (орієнтовна витрата на ту ж відстань) коштують близько 10 євро.

"Ми вже багато років із занепокоєнням спостерігаємо за зростанням цін на зарядних станціях. Зараз вони перевищили вартість бензину — це серйозний удар по переходу до екологічного транспорту", — зазначив представник Lichtblick.

Основною причиною високих тарифів у компанії називають нестачу конкуренції. Більшість зарядних станцій належать місцевим енергетичним компаніям, пов’язаним із мережевими операторами.

Водночас сторонні користувачі часто постають перед додатковими націнками.

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Очікується, що рекордна кількість водіїв у США вирушить у поїздки на свята до Дня незалежності (4 липня), які починаються наступними вихідними. Це зумовлено найнижчими за чотири роки цінами на бензин.